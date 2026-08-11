Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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11.08.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Das Papier von Bilfinger SE legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 79,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'148 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 79,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30'917 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Am 09.02.2026 markierte das Papier bei 129,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,34 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,25 EUR. Dieser Wert wurde am 11.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 3,01 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,05 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Am 13.05.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1.31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.27 Mrd. EUR umgesetzt.
Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,93 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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