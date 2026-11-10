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10.11.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE macht am Nachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 64,05 EUR.
Das Papier von Bilfinger SE konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 64,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'205 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 64,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,95 EUR. Bisher wurden heute 81'467 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.
Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bilfinger SE 1.45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,96 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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Bilfinger am 10.11.2026
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