Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Vormittag ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,6 Prozent auf 79,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'033 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 78,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 5'387 Stück.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 38,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2026 Kursverluste bis auf 72,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,06 EUR belaufen. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 5,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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