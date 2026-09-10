Bilfinger SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Bilfinger SE

Um 16:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,4 Prozent auf 75,35 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'608 Punkten notiert. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,15 EUR nach. Bei 80,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 82'694 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 71,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,90 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 3,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 5,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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