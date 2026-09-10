Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’753 -0.4%  SPI 19’429 -0.4%  Dow 52’155 -0.4%  DAX 25’416 -0.6%  Euro 0.9430 0.1%  EStoxx50 6’272 -0.6%  Gold 4’372 -0.7%  Bitcoin 62’496 -1.4%  Dollar 0.8114 0.2%  Öl 105.0 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Micron-Aktie im Blick: KI-Boom erzwingt Umbau der Konzernführung
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Energie-Infrastruktur: RWE schlägt Alarm beim Netzschutz in Deutschland - Aktie tiefer
Givaudan-Aktie schwächer: Entwicklungszentrum für Düfte in Casablanca eröffnet
Suche...
Plus500 Depot

Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 77,55 EUR.

Bilfinger
74.96 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 77,55 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'995 Punkten steht. Bei 77,40 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22'613 Bilfinger SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 40,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,90 EUR. Dieser Wert wurde am 12.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 6,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 EUR ausgeschüttet werden. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Bilfinger SE-Aktie: Experten empfehlen Bilfinger SE im August mehrheitlich zum Kauf

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr bedeutet


Bildquelle: Bilfinger SE
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bilfinger SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten