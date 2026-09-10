Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 77,55 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'995 Punkten steht. Bei 77,40 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22'613 Bilfinger SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 40,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,90 EUR. Dieser Wert wurde am 12.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 6,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 EUR ausgeschüttet werden. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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