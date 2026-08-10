Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 80,50 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'505 Punkten steht. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 80,25 EUR. Bei 81,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 8'180 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 60,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.06.2026 bei 77,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,04 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,05 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 13.05.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 0,84 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.27 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 5,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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