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10.08.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Bilfinger SE

Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 79,25 EUR nach.

Bilfinger
74.03 CHF -1.87%
Kaufen Verkaufen

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 79,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'315 Punkten notiert. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 78,80 EUR. Bei 81,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 43'250 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 38,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.06.2026 auf bis zu 77,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 13.05.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.31 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.27 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 5,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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01.07.26 Bilfinger Neutral UBS AG
18.05.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Bilfinger Neutral UBS AG
14.05.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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