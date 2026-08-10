Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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10.08.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 80,40 EUR ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 80,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'440 Punkten steht. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 80,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17'322 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 60,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 77,25 EUR fiel das Papier am 11.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,92 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,05 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 13.05.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 0,84 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.31 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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