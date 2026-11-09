Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Montagvormittag ins Plus

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 61,50 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'612 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 61,55 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4'741 Bilfinger SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 110,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,15 EUR ab. Mit Abgaben von 13,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.45 Mrd. EUR – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 3,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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