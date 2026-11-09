Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 63,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'073 Punkten liegt. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,30 EUR zu. Mit einem Wert von 61,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33'738 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 104,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 18,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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