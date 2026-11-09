Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagmittag stärker

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 62,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'902 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 62,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'301 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 51,82 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 EUR. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 3,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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