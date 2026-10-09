Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 54,60 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'054 Punkten steht. Bei 55,10 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 54,75 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42'148 Stück gehandelt.

Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 57,77 Prozent niedriger. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,00 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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