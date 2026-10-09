Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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09.10.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag gefragt
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 54,85 EUR.
Das Papier von Bilfinger SE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 54,85 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'995 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 55,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23'491 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 135,73 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,90 EUR am 08.10.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.
Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,00 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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