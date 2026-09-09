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09.09.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Kurseinbussen

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 80,85 EUR.

Bilfinger
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Um 09:28 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 80,85 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'338 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 80,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,00 EUR. Zuletzt wechselten 228 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 59,93 Prozent zulegen. Am 12.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,06 EUR belaufen. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 EUR je Aktie generiert. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,86 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bilfinger SE
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