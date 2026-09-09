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09.09.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 80,35 EUR abwärts.

Bilfinger
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Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 80,35 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'069 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 80,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16'011 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 60,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,06 EUR belaufen. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1.35 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bilfinger SE
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