Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag billiger

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 81,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'178 Punkten liegt. Bei 80,75 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,00 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'493 Stück gehandelt.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,33 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,90 EUR. Dieser Wert wurde am 12.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,17 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie eingefahren. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,86 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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