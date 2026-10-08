Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 54,45 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'699 Punkten liegt. Bei 54,05 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 12'662 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2026 markierte das Papier bei 129,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 137,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 54,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 4,00 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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