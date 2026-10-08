Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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08.10.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 54,55 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 54,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'718 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 54,05 EUR. Mit einem Wert von 54,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 67'839 Stück.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 137,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 54,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.
Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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