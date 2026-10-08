Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag Verlust reich

Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 54,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'710 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Bilfinger SE-Aktie bis auf 54,05 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,60 EUR. Bisher wurden heute 32'407 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 137,03 Prozent wieder erreichen. Bei 54,05 EUR fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 EUR. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,47 EUR, nach 1,28 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 4,00 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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