Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 81,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'475 Punkten steht. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,70 EUR ab. Mit einem Wert von 81,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 9'757 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Bei 72,90 EUR fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 10,39 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Am 12.08.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,21 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,86 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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