Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 57,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'519 Punkten steht. Bei 56,55 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 56,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5'115 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 126,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 EUR. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So schätzen Analysten die Bilfinger SE-Aktie ein

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht