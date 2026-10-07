Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 55,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'124 Punkten steht. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 55,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56'430 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 57,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2026 (55,10 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 0,45 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 EUR. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,47 EUR, nach 1,28 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.45 Mrd. EUR – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,00 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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