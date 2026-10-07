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07.10.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 56,40 EUR nach.

Bilfinger
51.06 CHF -4.77%
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Die Bilfinger SE-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 56,40 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'342 Punkten liegt. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,35 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20'587 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 129,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,10 EUR ab. Mit Abgaben von 2,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.35 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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