Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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07.09.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag fester
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 82,65 EUR zu.
Um 09:28 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 82,65 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'381 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 82,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'387 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Am 09.02.2026 markierte das Papier bei 129,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 56,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,80 Prozent.
Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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