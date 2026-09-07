Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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07.09.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Montagnachmittag
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 82,35 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 82,35 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'368 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 81,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,50 EUR. Zuletzt wechselten 8'499 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 57,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,48 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umsetzen können.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,86 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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