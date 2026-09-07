Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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07.09.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 82,00 EUR abwärts.
Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 82,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'417 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Bilfinger SE-Aktie bis auf 81,95 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'752 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. 57,68 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 12,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,86 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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