Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Vormittag tiefer

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 81,35 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'456 Punkten steht. Bei 81,35 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 82,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1'623 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 37,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 77,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,05 EUR aus. Am 13.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,84 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1.31 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1.27 Mrd. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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