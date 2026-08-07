Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 81,60 EUR zeigte sich die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 32'468 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 82,45 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,35 EUR ab. Bei 82,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 14'040 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 58,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 77,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2026). Mit einem Kursverlust von 5,33 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,05 EUR. Bilfinger SE liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,84 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,55 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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