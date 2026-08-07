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07.08.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Mittag stärker

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 82,35 EUR.

Bilfinger
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Um 12:28 Uhr ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 82,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'565 Punkten notiert. In der Spitze legte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 82,40 EUR zu. Bei 82,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'362 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,25 EUR. Dieser Wert wurde am 11.06.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,19 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Am 13.05.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,84 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.27 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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