Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 104,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'836 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 104,80 EUR. Bei 106,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9'540 Bilfinger SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 23,38 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 70,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,13 EUR aus. Bilfinger SE veröffentlichte am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,38 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.42 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.36 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 6,12 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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