Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,3 Prozent auf 60,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'474 Punkten steht. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 59,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 8'001 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,07 Prozent. Bei 53,15 EUR fiel das Papier am 15.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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