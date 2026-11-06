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06.11.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Bei der Bilfinger SE-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 61,15 EUR.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Bilfinger SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 61,15 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 30'591 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 61,45 EUR. Das Tagestief markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 59,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66'469 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 52,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 15,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,48 EUR belaufen. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,96 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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