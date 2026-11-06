Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Mittag ab

Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 60,70 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'509 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 59,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 47'381 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 113,01 Prozent. Am 15.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 14,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die Expertenmeinungen zur Bilfinger SE-Aktie im Oktober 2026

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr angefallen