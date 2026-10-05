Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 56,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'484 Punkten liegt. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,80 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 2'589 Aktien.

Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 129,46 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 2,22 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 4,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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