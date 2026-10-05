Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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05.10.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag nahezu unbewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 56,65 EUR.
Bei der Bilfinger SE-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 56,65 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'462 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 56,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,10 EUR. Bei 56,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 46'909 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 128,24 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,10 EUR ab. Mit Abgaben von 2,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 EUR belaufen. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,00 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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