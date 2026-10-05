Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE stabilisiert sich am Mittag

Im XETRA-Handel kam die Bilfinger SE-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 56,65 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 30'390 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,95 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22'977 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 56,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 55,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 2,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,00 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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