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04.09.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Vormittag zu

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Vormittag zu

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Bilfinger
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Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 81,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'351 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 81,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'616 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 36,89 Prozent niedriger. Bei 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 11,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,06 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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