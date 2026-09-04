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04.09.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Freitagmittag fester

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Freitagmittag fester

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 82,05 EUR.

Bilfinger
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Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 82,05 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'403 Punkten tendiert. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,60 EUR zu. Bei 81,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7'380 Bilfinger SE-Aktien.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 36,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2026). Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 11,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,89 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bilfinger SE
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