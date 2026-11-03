Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag im Minus

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 59,25 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'730 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,55 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24'789 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 118,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 11,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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