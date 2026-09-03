Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Donnerstagvormittag

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 80,35 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'017 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 80,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2'085 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,92 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,90 EUR am 12.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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