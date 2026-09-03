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03.09.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Nachmittag zu

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 81,70 EUR zu.

Bilfinger
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Um 16:28 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 81,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'129 Punkten steht. Bei 82,40 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,40 EUR. Zuletzt wechselten 20'074 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. 58,26 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 72,90 EUR fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 12,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,89 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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