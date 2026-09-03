Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 81,35 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'039 Punkten tendiert. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,75 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10'695 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 58,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 11,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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