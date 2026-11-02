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02.11.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagmittag in Grün
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 58,55 EUR zu.
Um 12:28 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 58,55 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'675 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 59,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17'821 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Am 09.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 120,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 10,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,48 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,96 EUR je Bilfinger SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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