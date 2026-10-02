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02.10.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE steigt am Freitagvormittag

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE steigt am Freitagvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 56,35 EUR zu.

Bilfinger
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Das Papier von Bilfinger SE legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 56,35 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'474 Punkten notiert. Bei 56,35 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 1'307 Stück.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 129,46 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,10 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 2,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Bilfinger SE 1.45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,00 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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