Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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02.10.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 56,60 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 56,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'511 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie legte bis auf 56,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,35 EUR. Zuletzt wechselten 90'317 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 128,45 Prozent wieder erreichen. Am 24.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 2,65 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 12.08.2026. Es stand ein EPS von 1,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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