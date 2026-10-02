Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Mittag zu

Um 12:28 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 56,40 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'458 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 56,80 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 56,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 38'674 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 2,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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