Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag in Rot

Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 81,45 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'931 Punkten realisiert. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,80 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'184 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 58,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,89 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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