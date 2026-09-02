Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Nachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 80,85 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'026 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 80,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,05 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59'672 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,06 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger SE-Aktie: Experten empfehlen Bilfinger SE im August mehrheitlich zum Kauf

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient