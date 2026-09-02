Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 0.2%  SPI 20’184 0.2%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’839 -0.5%  Euro 0.9425 0.0%  EStoxx50 6’362 -0.1%  Gold 4’387 1.3%  Bitcoin 62’814 -0.2%  Dollar 0.8131 0.0%  Öl 95.3 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Suche...
ETF Sparplan

Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Nachmittag

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 80,85 EUR.

Bilfinger
76.02 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 80,85 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'026 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 80,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,05 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59'672 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,06 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger SE-Aktie: Experten empfehlen Bilfinger SE im August mehrheitlich zum Kauf

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient


Bildquelle: Bilfinger SE
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bilfinger SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bilfinger SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
27.08.26 Bilfinger Buy UBS AG
13.08.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 Bilfinger Neutral UBS AG
24.07.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
01.07.26 Bilfinger Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

02.09.26 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
02.09.26 Novartis hält SMI in der Spur
02.09.26 Marktüberblick: Versicherer gesucht
02.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Unter 26‘000 Punkten
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.14 19.64 SNQBQU
Short 15’227.22 13.85 SRBCQU
Short 15’793.50 8.93 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’358.73 02.09.2026 17:30:00
Long 13’758.98 19.91 SYB31U
Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht
2. Quartal 2026: NVIDIA setzt auf diese US-Aktien
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
UBS: Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2026 im Depot
Einblick ins Portfolio
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.