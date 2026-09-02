Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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02.09.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 80,85 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 80,85 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'026 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 80,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,05 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59'672 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,06 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,89 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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