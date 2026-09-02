Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Kurseinbussen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 80,75 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'739 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 80,60 EUR. Bei 81,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30'445 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 60,12 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,90 EUR. Dieser Wert wurde am 12.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,72 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1.35 Mrd. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,89 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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