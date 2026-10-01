Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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01.10.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 55,80 EUR.
Um 09:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 55,80 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'640 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 55,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'267 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 56,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR aus. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,00 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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